Прокуратура назвала возможную причину пожара на складе в Мытищах - РИА Новости, 17.11.2025
12:39 17.11.2025 (обновлено: 17:51 17.11.2025)
Прокуратура назвала возможную причину пожара на складе в Мытищах
Причиной пожара на территории храма в Мытищах мог стать аварийный режим работы электрооборудования, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
2025
происшествия, мытищи
Прокуратура назвала возможную причину пожара на складе в Мытищах

Пожар на складе у храма в Мытищах мог произойти из-за сбоя в работе оборудования

© Фото : Прокуратура Московской областиПожар на территории Никольского храма в Мытищах. 17 ноября 2025
Пожар на территории Никольского храма в Мытищах. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Пожар на территории Никольского храма в Мытищах. 17 ноября 2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Причиной пожара на территории храма в Мытищах мог стать аварийный режим работы электрооборудования, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что пожар на складе с горюче-смазочными материалами в подмосковных Мытищах удалось локализовать на площади 900 квадратных метров
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на территории Никольского храма в Мытищах... Предположительная причина возникновения пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.
