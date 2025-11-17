https://ria.ru/20251117/prokuratura-2055432969.html
Прокуратура назвала возможную причину пожара на складе в Мытищах
Прокуратура назвала возможную причину пожара на складе в Мытищах - РИА Новости, 17.11.2025
Прокуратура назвала возможную причину пожара на складе в Мытищах
Причиной пожара на территории храма в Мытищах мог стать аварийный режим работы электрооборудования, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:39:00+03:00
2025-11-17T12:39:00+03:00
2025-11-17T17:51:00+03:00
происшествия
мытищи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055539270_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_fe778bb9845107535460d091c2e8a4b8.jpg
https://ria.ru/20251116/kriminal-2055311875.html
мытищи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055539270_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b40a989454b0143471d2db9a1bd65cc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи
Прокуратура назвала возможную причину пожара на складе в Мытищах
Пожар на складе у храма в Мытищах мог произойти из-за сбоя в работе оборудования