Глава НАБУ заявил о проблемах с отслеживанием средств на оборонные закупки - РИА Новости, 17.11.2025
14:00 17.11.2025
Глава НАБУ заявил о проблемах с отслеживанием средств на оборонные закупки
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
рустем умеров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
страна.ua
энергоатом
украина
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, рустем умеров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua, энергоатом
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua, Энергоатом
Глава НАБУ заявил о проблемах с отслеживанием средств на оборонные закупки

Глава НАБУ Кривонос заявил о проблемах с отслеживанием средств на оборону

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил о проблемах с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками в стране.
Ранее прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на экс-министра обороны Рустема Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным украинского издания "Страна.ua, Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации на Украине
Вчера, 06:05
"Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных как раз с оборонными закупками. Эта проблема уже довольно продолжительное время у нас, поскольку с февраля 2025 года мы начали активно работать именно в направлении обороны. Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга для того, чтобы получить соответствующие данные по движению средств и подозрительных транзакций", - приводит слова Кривоноса издание "Страна.ua".
По словам главы НАБУ, организация намерена отправлять таких запросов гораздо больше.
"Они будут относиться к отдельным фигурантам: "Карлсонам", "Шугарам" и другим участникам этой преступной организации. Они не все идентифицированы сейчас, и мы надеемся, что мы всех идентифицируем", - добавил он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине
16 ноября, 11:26
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийРустем УмеровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaЭнергоатом
 
 
