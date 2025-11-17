Глава НАБУ заявил о проблемах с отслеживанием средств на оборонные закупки

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил о проблемах с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками в стране.

"Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных как раз с оборонными закупками. Эта проблема уже довольно продолжительное время у нас, поскольку с февраля 2025 года мы начали активно работать именно в направлении обороны. Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга для того, чтобы получить соответствующие данные по движению средств и подозрительных транзакций", - приводит слова Кривоноса издание "Страна.ua".

По словам главы НАБУ , организация намерена отправлять таких запросов гораздо больше.

"Они будут относиться к отдельным фигурантам: "Карлсонам", "Шугарам" и другим участникам этой преступной организации. Они не все идентифицированы сейчас, и мы надеемся, что мы всех идентифицируем", - добавил он.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.