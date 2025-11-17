Рейтинг@Mail.ru
Золотые слитки, которые пытался вывезти немец, передали в доход государства
17:54 17.11.2025
Золотые слитки, которые пытался вывезти немец, передали в доход государства
Золотые слитки, которые пытался вывезти немец, передали в доход государства
псковская область
германия
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
псковская область
германия
россия
псковская область, германия, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), mercedes
Золотые слитки, которые пытался вывезти немец, передали в доход государства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Судебные приставы Псковской области обеспечили передачу в доход государства 21 золотого слитка, которые пытался контрабандой провести через пункт пропуска Шумилкино гражданин Германии, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.
Как отмечается, ранее таможенники задержали на многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино 59-летнего гражданина Германии, который "выбрал весьма смелый, но не самый удачный способ провоза золота через границу". В таможенной декларации он указал только автомобиль.
При этом, как рассказали в управлении ФССП по Псковской области, под выдвижной полкой автодома Mercedes-Benz обнаружился тайник с 12 золотыми слитками, еще девять слитков оказались спрятаны среди личных вещей в дорожной сумке. Все слитки общим весом 13 килограммов и стоимостью около 108 миллионов рублей имели пробу 99,9% и фирменный знак Degussa Feingold.
"Суд постановил передать изъятое золото в доход государства. Исполнительный документ поступил на исполнение судебным приставам Псковского района. Сотрудники органа принудительного исполнения лично выехали на место хранения имущества, применили все меры в рамках исполнительного производства и обеспечили передачу имущества в доход государства", – говорится в сообщении.
Согласно материалам на сайте ФТС РФ, незаконный ввоз золотых слитков через границу Эстонии и России был пресечен в августе 2024 года. Уголовное дело было возбуждено по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), гражданина Германии тогда отправили под домашний арест.
