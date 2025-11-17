Житель Приморья, обвиняемый в избиении мужчины из-за собаки, пойдет под суд

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Пятидесятишестилетнего мужчину, который забил до смерти оппонента из-за собаки, будут судить в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона.
По версии следствия, в июне на улице Набережная в приморском селе Новокачалинск между 56-летним жителем Уссурийска и потерпевшим вспыхнул конфликт из-за собаки. Фигурант предположил, что хозяин собаки жестоко с ней обращался из-за её агрессивного и неконтролируемого поведения.
Обвиняемый, разыскав оппонента, сразу же стал его избивать: нанёс не менее 20 ударов руками и ногами, а также ударил стулом по голове и телу. Потерпевший умер на месте.
Дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
"Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Уссурийска... Уголовное дело подлежит направлению в Ханкайский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.