Мобильное приложение Сбербанка временно недоступно
07:48 17.11.2025 (обновлено: 09:11 17.11.2025)
Мобильное приложение Сбербанка временно недоступно
Мобильное приложение Сбербанка оказалось недоступно, в уведомлении при входе сообщается, что банк старается восстановить работу онлайн-сервиса, выяснил... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T07:48:00+03:00
2025-11-17T09:11:00+03:00
технологии
сбербанк россии
экономика
https://ria.ru/20250828/sberbank-2038017530.html
2025
технологии, сбербанк россии, экономика
Технологии, Сбербанк России, Экономика
Мобильное приложение Сбербанка временно недоступно

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка оказалось недоступно, в уведомлении при входе сообщается, что банк старается восстановить работу онлайн-сервиса, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Сбербанк Онлайн временно недоступен, но мы стараемся восстановить доступ", — говорится в уведомлении при в ходе в приложение.
При этом банк заверяет клиентов, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.
"Вход в Сбербанк Онлайн станет доступен в течение получаса", — пообещали в банке.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Новое приложение Сбербанка для инвестиций появилось в App Store
ТехнологииСбербанк РоссииЭкономика
 
 
Заголовок открываемого материала