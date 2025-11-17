Мобильное приложение Сбербанка временно недоступно

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка оказалось недоступно, в уведомлении при входе сообщается, что банк старается восстановить работу онлайн-сервиса, выяснил корреспондент РИА Новости.

« Сбербанк Онлайн временно недоступен, но мы стараемся восстановить доступ", — говорится в уведомлении при в ходе в приложение.

При этом банк заверяет клиентов, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.