Мобильное приложение Сбербанка временно недоступно
Мобильное приложение Сбербанка временно недоступно - РИА Новости, 17.11.2025
Мобильное приложение Сбербанка временно недоступно
Мобильное приложение Сбербанка оказалось недоступно, в уведомлении при входе сообщается, что банк старается восстановить работу онлайн-сервиса, выяснил... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T07:48:00+03:00
2025-11-17T07:48:00+03:00
2025-11-17T09:11:00+03:00
технологии
сбербанк россии
экономика
2025
Мобильное приложение Сбербанка временно недоступно
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка оказалось недоступно, в уведомлении при входе сообщается, что банк старается восстановить работу онлайн-сервиса, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Сбербанк
Онлайн временно недоступен, но мы стараемся восстановить доступ", — говорится в уведомлении при в ходе в приложение.
При этом банк заверяет клиентов, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.
"Вход в Сбербанк Онлайн станет доступен в течение получаса", — пообещали в банке.