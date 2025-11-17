https://ria.ru/20251117/prezident-2055416219.html
Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на авиасалоне в Дубае
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян посетил российскую экспозицию на 19 международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает РИА Новости, 17.11.2025
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян посетил российскую экспозицию на 19 международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости в места событий.
В сопровождении главы "Ростеха
" Сергея Чемезова
президент ОАЭ
осмотрел стенд и представленную авиатехнику. Особое внимание уделил российскому истребителю пятого поколения Су-57
Э.
Российскую делегацию на международном авиасалоне в Дубае
возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
.
В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК представляют в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов показаны в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне.
Среди них – ближневосточная премьера истребителя пятого поколения Су-57Э. Гости выставки фотографируются с российским истребителем уже с утра.
Впервые в мире представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет
Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и многое другое.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.