Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на авиасалоне в Дубае

ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян посетил российскую экспозицию на 19 международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости в места событий.

В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК представляют в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов показаны в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне.

Среди них – ближневосточная премьера истребителя пятого поколения Су-57Э. Гости выставки фотографируются с российским истребителем уже с утра.

Впервые в мире представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, верт олет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и многое другое.