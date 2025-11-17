Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на авиасалоне в Дубае - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/prezident-2055416219.html
Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на авиасалоне в Дубае
Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на авиасалоне в Дубае - РИА Новости, 17.11.2025
Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на авиасалоне в Дубае
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян посетил российскую экспозицию на 19 международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T11:42:00+03:00
2025-11-17T11:42:00+03:00
дубай
оаэ
россия
сергей чемезов
денис мантуров
ростех
су-57э
ка-52 "аллигатор"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055411957_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c02d4e4d578f0ac92a87cb9d2cabaeb4.jpg
https://ria.ru/20251117/istrebitel-2055380627.html
https://ria.ru/20251117/modeli-2055398338.html
дубай
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055411957_165:0:1065:675_1920x0_80_0_0_64d9412535e771270a15acc4fab66b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, оаэ, россия, сергей чемезов, денис мантуров, ростех, су-57э, ка-52 "аллигатор"
Дубай, ОАЭ, Россия, Сергей Чемезов, Денис Мантуров, Ростех, Су-57Э, Ка-52 "Аллигатор"
Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на авиасалоне в Дубае

Российскую экспозицию на авиасалоне Dubai Airshow 2025 посетил президент ОАЭ

© РИА НовостиРоссийский импортозамещенный вертолет "Ансат" на авиасалоне Dubai Airshow 2025
Российский импортозамещенный вертолет Ансат на авиасалоне Dubai Airshow 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости
Российский импортозамещенный вертолет "Ансат" на авиасалоне Dubai Airshow 2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян посетил российскую экспозицию на 19 международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости в места событий.
В сопровождении главы "Ростеха" Сергея Чемезова президент ОАЭ осмотрел стенд и представленную авиатехнику. Особое внимание уделил российскому истребителю пятого поколения Су-57Э.
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На Ближнем Востоке дебютировал российский истребитель Су-57Э
Вчера, 09:15
Российскую делегацию на международном авиасалоне в Дубае возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК представляют в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов показаны в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне.
Среди них – ближневосточная премьера истребителя пятого поколения Су-57Э. Гости выставки фотографируются с российским истребителем уже с утра.
Впервые в мире представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и многое другое.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
Второй опытный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На авиасалоне в Дубае представили модели российских гражданских самолетов
Вчера, 10:25
 
ДубайОАЭРоссияСергей ЧемезовДенис МантуровРостехСу-57ЭКа-52 "Аллигатор"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала