Президент Чили определится во втором туре выборов - РИА Новости, 17.11.2025
04:00 17.11.2025
Президент Чили определится во втором туре выборов
БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 17 ноя - РИА Новости. Президент Чили определится во втором туре, в него проходят кандидат от правящей коалиции Жанетт Хара и правый политик Хосе Антонио Каст, следует из итогов подсчета 82,97% голосов.
Хара набирает 26,71% голосов, ее соперник Каст - 24,12%. Для победы в первом туре кандидат должен набрать больше 50% голосов. Второй тур намечен на 14 декабря.
Новому президенту Чили предстоит в первую очередь сосредоточиться на решении проблем с преступностью и миграцией.
"Я думаю, что самая острая проблема — это преступность. Я живу в Ньюньоа, и это всегда был очень тихий район, но теперь там много краж", — сказал РИА Новости 71-летний избиратель Хуан Ортега.
В сентябре 2025 года американская консалтинговая компания Gallup опубликовала результаты глобального опроса о восприятии ситуации с безопасностью в 144 странах. Согласно исследованию, 61% чилийцев сообщили, что не чувствуют себя в безопасности, гуляя вечером и ночью.
Город Вальпараисо в Чили - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Чили началось голосование на выборах президента
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
