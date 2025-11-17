Президент Чили определится во втором туре выборов

БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 17 ноя - РИА Новости. Президент Чили определится во втором туре, в него проходят кандидат от правящей коалиции Жанетт Хара и правый политик Хосе Антонио Каст, следует из итогов подсчета 82,97% голосов.

Хара набирает 26,71% голосов, ее соперник Каст - 24,12%. Для победы в первом туре кандидат должен набрать больше 50% голосов. Второй тур намечен на 14 декабря.

Новому президенту Чили предстоит в первую очередь сосредоточиться на решении проблем с преступностью и миграцией.

"Я думаю, что самая острая проблема — это преступность. Я живу в Ньюньоа, и это всегда был очень тихий район, но теперь там много краж", — сказал РИА Новости 71-летний избиратель Хуан Ортега.