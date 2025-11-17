https://ria.ru/20251117/premer-2055436365.html
Премьер Польши прибыл на место взрыва ж/д путей, ведущих на Украину
Премьер Польши прибыл на место взрыва ж/д путей, ведущих на Украину
ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл на место взрыва железнодорожных путей.
В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше
железнодорожной линии, ведущей на Украину
. Пострадавших нет. В понедельник утром Туск
заявил, что на месте произошел взрыв. Факт взрыва также подтвердил глава МВД Польши Марчин Кервиньский.
"Мы находимся на месте взрыва недалеко от Гавролина, недалеко от станции Мика. На месте взрыва, целью которого, скорее всего, был поезд на трассе Варшава-Демблин. Нет сомнения, что мы имеем дело с актом диверсии", - заявил Туск в видеообращении на платформе Х
.
Он добавил, что речь идет о железнодорожной трассе, "которая также служит для перевозки вооружения на Украину".
Премьер заявил, что такое же ЧП произошло "на юго-востоке от этого места на этой самой железнодорожной трассе, где мы также имеем место с попыткой дестабилизации и попыткой уничтожения железнодорожной инфраструктуры".
"К сожалению, нет сомнения в том, что мы имеем дело с намеренным действием, с актом диверсии", - сказал Туск.
Он пообещал найти виновных. "Взрыв железнодорожного полотна на линии Варшава-Люблин – беспрецедентный акт диверсии, направленный против безопасности польского государства и его граждан. Как и в предыдущих подобных случаях, мы будем преследовать виновных, независимо от их целей", - заявил премьер.