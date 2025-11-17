МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен согласиться на предложение своего российского коллеги Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях, пишет The American Conservative.
«
"Без СНВ-III или нового договора США и Россия могут начать гонку вооружений, в которой будут потрачены сотни миллиардов долларов на оружие всеобщего суицида", — говорится в публикации.
Обозреватель считает, что отказ Вашингтона от предложения Москвы ознаменует низкую точку в отношениях между двумя государствами. Он предупредил, что наилучшим исходом будет пустая трата огромных денег на увеличение арсеналов ядерного оружия, которое в итоге не будет использовано, а наихудший — их применение, что приведет к взаимному уничтожению.
Автор материала призвал Трампа прекратить идти на поводу у неоконов в Вашингтоне и согласиться на предложение российского лидера.
Писториус сделал заявление о войне с Россией
Вчера, 09:16
Путин в сентябре объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026-го продолжить в течение года придерживаться ограничений согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Трамп назвал предложение российского коллеги по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.