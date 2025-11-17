Рейтинг@Mail.ru
11:09 17.11.2025 (обновлено: 18:08 17.11.2025)
В США обратились со срочным призывом к Трампу из-за предложения Путина

TAC: Трамп должен согласиться на предложение Путина о ДСНВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен согласиться на предложение своего российского коллеги Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях, пишет The American Conservative.
«
"Без СНВ-III или нового договора США и Россия могут начать гонку вооружений, в которой будут потрачены сотни миллиардов долларов на оружие всеобщего суицида", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Вчера, 10:03
Обозреватель считает, что отказ Вашингтона от предложения Москвы ознаменует низкую точку в отношениях между двумя государствами. Он предупредил, что наилучшим исходом будет пустая трата огромных денег на увеличение арсеналов ядерного оружия, которое в итоге не будет использовано, а наихудший — их применение, что приведет к взаимному уничтожению.
Автор материала призвал Трампа прекратить идти на поводу у неоконов в Вашингтоне и согласиться на предложение российского лидера.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Писториус сделал заявление о войне с Россией
Вчера, 09:16
Путин в сентябре объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026-го продолжить в течение года придерживаться ограничений согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Трамп назвал предложение российского коллеги по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
Вчера, 08:57
 
