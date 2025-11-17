https://ria.ru/20251117/pozhar-2055500036.html
В Мытищах полностью потушили пожар на складе с ГСМ
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в подмосковных Мытищах полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.11.2025
