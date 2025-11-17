Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах полностью потушили пожар на складе с ГСМ
15:48 17.11.2025 (обновлено: 15:59 17.11.2025)
В Мытищах полностью потушили пожар на складе с ГСМ
В Мытищах полностью потушили пожар на складе с ГСМ
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в подмосковных Мытищах полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.11.2025
В Мытищах полностью потушили пожар на складе с ГСМ

Пожар на складе с ГСМ в подмосковных Мытищах полностью потушили

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в подмосковных Мытищах полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
Пожар на территории Никольского храма в Мытищах. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Прокуратура назвала возможную причину пожара на складе в Мытищах
