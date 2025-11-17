Рейтинг@Mail.ru
В планетарии рассказали, когда будет пик метеорного потока Леониды - РИА Новости, 17.11.2025
Наука
 
12:24 17.11.2025
В планетарии рассказали, когда будет пик метеорного потока Леониды
В планетарии рассказали, когда будет пик метеорного потока Леониды - РИА Новости, 17.11.2025
В планетарии рассказали, когда будет пик метеорного потока Леониды
Метеорный поток Леониды достигнет пика в ночь на 18 ноября, в этот раз Луна не помешает наблюдениям, но много метеоров не ожидается, сообщил ранее Московский... РИА Новости, 17.11.2025
земля
Новости
земля, московский планетарий
Наука, Земля, Московский планетарий
В планетарии рассказали, когда будет пик метеорного потока Леониды

Метеорный поток Леониды достигнет пика в ночь на 18 ноября

Метеорный поток Леониды
Метеорный поток Леониды - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Метеорный поток Леониды достигнет пика в ночь на 18 ноября, в этот раз Луна не помешает наблюдениям, но много метеоров не ожидается, сообщил ранее Московский планетарий.
"Весь ноябрь месяц, с 6 по 30 ноября, действует метеорный поток Леониды ... В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях", - говорится в сообщении.
Звездное небо
Россиянам назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Ориониды
20 октября, 09:04
20 октября, 09:04
Отмечается, что в 2025 году Луна во время пика потока будет находиться вблизи новолуния (пройдет его 20 ноября) и не помешает наблюдать метеоры.
Болиды Леонид врезаются в атмосферу Земли со скоростью 71 километр в секунду и оставляют на небе яркие белые следы. Их радиант (точка, из которой кажется, что вылетают метеоры) расположен в созвездии Льва. Поток лучше всего виден после полуночи и до восхода Солнца, над восточным горизонтом, когда созвездие поднимается высоко над ним.
Леониды "проливаются" над Землёй, когда планета входит в шлейф остатков кометы 55Р/Темпеля-Туттля. Она каждые 33 года приближаются к Солнцу. В моменты максимальных приближений поток Леониды производит сотни или даже тысячи метеоров в час. В 1966 году, например, наблюдалось около 10 тысяч болидов в час.
Впрочем, как отмечают астрономы, до 2099 года такой "звёздный дождь" не повторится, а до 2030 года в пик потока и вовсе прогнозируется не более 15-20 метеоров в час.
Метеорный поток Ориониды
В планетарии рассказали, когда можно наблюдать метеорный поток Ориониды
21 октября, 00:56
21 октября, 00:56
 
НаукаЗемляМосковский планетарий
 
 
