В планетарии рассказали, когда будет пик метеорного потока Леониды

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Метеорный поток Леониды достигнет пика в ночь на 18 ноября, в этот раз Луна не помешает наблюдениям, но много метеоров не ожидается, сообщил ранее Московский планетарий.

"Весь ноябрь месяц, с 6 по 30 ноября, действует метеорный поток Леониды ... В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году Луна во время пика потока будет находиться вблизи новолуния (пройдет его 20 ноября) и не помешает наблюдать метеоры.

Болиды Леонид врезаются в атмосферу Земли со скоростью 71 километр в секунду и оставляют на небе яркие белые следы. Их радиант (точка, из которой кажется, что вылетают метеоры) расположен в созвездии Льва. Поток лучше всего виден после полуночи и до восхода Солнца, над восточным горизонтом, когда созвездие поднимается высоко над ним.

Леониды "проливаются" над Землёй, когда планета входит в шлейф остатков кометы 55Р/Темпеля-Туттля. Она каждые 33 года приближаются к Солнцу. В моменты максимальных приближений поток Леониды производит сотни или даже тысячи метеоров в час. В 1966 году, например, наблюдалось около 10 тысяч болидов в час.