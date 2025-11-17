Рейтинг@Mail.ru
Посол Венесуэлы в России сравнил действия США на Карибах с нацизмом
13:06 17.11.2025
Посол Венесуэлы в России сравнил действия США на Карибах с нацизмом
Посол Венесуэлы в России сравнил действия США на Карибах с нацизмом

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett NormanДесантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett Norman
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Действия США в Карибском регионе и их попытки получить доступ к природным ресурсам Венесуэлы мало чем отличаются от того, что пытались сделать нацисты в отношении СССР в годы Великой Отечественной войны, заявил посол Боливарианской Республики Венесуэла Хесус Рафаэль Саласар Веласкес
"Сегодня мы в Боливарианской Республике Венесуэле находимся под угрозой попытки вторжения со стороны империалистов, которые хотят разграбить наши природные ресурсы. Это ничем не отличается от того, что пытался сделать нацизм с этой страной 80 лет назад. Но у них ничего не получится, и победа будет за нами" - сказал он, выступая на слете активистов "Молодой Гвардии", посвященному 20-летию молодежного крыла "Единой России".
В воскресенье в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Американские военные корабли вошли в Карибское море
16 ноября, 19:09
 
