https://ria.ru/20251117/pooschrenie-2055497995.html
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения - РИА Новости, 17.11.2025
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения губернатора региона, сообщает правительство области. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:43:00+03:00
2025-11-17T15:43:00+03:00
2025-11-17T15:43:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_f5ece3a7797c5d058ceb4421e7caf7b4.jpg
https://ria.ru/20251112/proekt-2054406461.html
https://ria.ru/20251113/kredit-2054678291.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e9409db49243cef99289c420d85ea79c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий слюсарь , ростовская область
Ростовская область , Юрий Слюсарь , Ростовская область
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения
53 мастера народной культуры Дона получат разовые поощрения
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения губернатора региона, сообщает правительство области.
"По решению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря разовые поощрения получат 53 мастера народной культуры Дона", - говорится в сообщении.
В числе отмеченных - специалисты традиционных ремесел, участники народных и фольклорных коллективов, танцевальных ансамблей районных, городских и сельских учреждений культуры Ростовской области.
"Донская культура многогранна и разнообразна. Это заслуга наших талантливых земляков всех поколений. Уникальный культурный код бережно охраняют и наполняют новыми смыслами работники наших учреждений культуры. Именно они создают в городах и районах области центры общественного притяжения, где каждый может проявить свои способности", - приводятся в сообщении слова Слюсаря.
Он отметил, что благодаря их творческой деятельности формируется единое культурное пространство, сохраняются прежние и появляются новые традиции
Выплаты получают мастера народной культуры, сохраняющие традиции ремесла и передающие свой опыт молодому поколению.