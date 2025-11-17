Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения

"Донская культура многогранна и разнообразна. Это заслуга наших талантливых земляков всех поколений. Уникальный культурный код бережно охраняют и наполняют новыми смыслами работники наших учреждений культуры. Именно они создают в городах и районах области центры общественного притяжения, где каждый может проявить свои способности", - приводятся в сообщении слова Слюсаря.