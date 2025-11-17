Рейтинг@Mail.ru
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения - РИА Новости, 17.11.2025
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
15:43 17.11.2025
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения - РИА Новости, 17.11.2025
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения губернатора региона, сообщает правительство области. РИА Новости, 17.11.2025
ростовская область
юрий слюсарь
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь , ростовская область
Ростовская область , Юрий Слюсарь , Ростовская область
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения

53 мастера народной культуры Дона получат разовые поощрения

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения губернатора региона, сообщает правительство области.
"По решению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря разовые поощрения получат 53 мастера народной культуры Дона", - говорится в сообщении.
В числе отмеченных - специалисты традиционных ремесел, участники народных и фольклорных коллективов, танцевальных ансамблей районных, городских и сельских учреждений культуры Ростовской области.
"Донская культура многогранна и разнообразна. Это заслуга наших талантливых земляков всех поколений. Уникальный культурный код бережно охраняют и наполняют новыми смыслами работники наших учреждений культуры. Именно они создают в городах и районах области центры общественного притяжения, где каждый может проявить свои способности", - приводятся в сообщении слова Слюсаря.
Он отметил, что благодаря их творческой деятельности формируется единое культурное пространство, сохраняются прежние и появляются новые традиции
Выплаты получают мастера народной культуры, сохраняющие традиции ремесла и передающие свой опыт молодому поколению.
Ростовская областьЮрий СлюсарьРостовская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
