Помпео вошел в совет компании по производству ракет, связанной с Миндичем

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Майк Помпео вошел в консультативный совет производящей дальнобойные ракеты "Фламинго" и ударные дроны украинской военной компании Fire Point, которая может быть связана с главным фигурантом крупного коррупционного скандала на Украине Тимуром Миндичем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на руководителей компании.
Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила в четверг о связи фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, в котором фигурирует соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, и предприятием, производящим украинские ракеты "Фламинго". В пятницу директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики.
Как сообщили руководитель компании агентству Ассошиэйтед Пресс, Fire Point создала консультативный совет и назначила Помпео его членом 12 ноября. Также в совет войдут еще три человека, однако их имена пока не называются. По словам представителей компании, специальный представитель США на Украине Кит Келлогг также посещал один из заводов Fire Point во время своего последнего визита на Украину. "Мы решили, что, поскольку мы становимся крупной международной компанией, мы должны гарантировать соблюдение самых четких и лучших корпоративных стандартов... Мы растем как компания, и нам нужен мудрый консультативный совет, который поможет нам наладить эту работу", - сказала технический директор Fire Point Ирина Терех.
По данным Ассошиэйтед Пресс, Терех заявила, что начатое год назад расследование антикоррупционных органов все еще продолжается.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.