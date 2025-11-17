Рейтинг@Mail.ru
Польша заподозрила иностранные спецслужбы во взрыве ж/д пути - РИА Новости, 17.11.2025
17:08 17.11.2025 (обновлено: 17:47 17.11.2025)
Польша заподозрила иностранные спецслужбы во взрыве ж/д пути
Польша заподозрила иностранные спецслужбы во взрыве ж/д пути - РИА Новости, 17.11.2025
Польша заподозрила иностранные спецслужбы во взрыве ж/д пути
Польские власти подозревают иностранные спецслужбы во взрыве железнодорожного пути, ведущего на Украину, заявил журналистам министр-координатор спецслужб... РИА Новости, 17.11.2025
в мире, польша, украина, томаш семоняк, дональд туск, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Украина, Томаш Семоняк, Дональд Туск, Владислав Косиняк-Камыш
Польша заподозрила иностранные спецслужбы во взрыве ж/д пути

Польша подозревает иностранных шпионов во взрыве ж/д пути, ведущего на Украину

© AP Photo / KPRMДональд Туск на месте ЧП на железной дороге
Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / KPRM
Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Польские власти подозревают иностранные спецслужбы во взрыве железнодорожного пути, ведущего на Украину, заявил журналистам министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. В понедельник премьер Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что к проверке железнодорожных путей после информации о взрыве привлекли польскую армию.
"Вероятность того, что это происходит по заказу иностранных спецслужб, очень высока. Решения прокуратуры, квалифицирующей произошедшее, это подтверждают", - сказал Семоняк.
В свою очередь, генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что расследование ведется по статье "Диверсия".
"Уже начато предварительное расследование. Речь идет о статье 130 параграф 7, который говорит о диверсии, и статье 174 – попытка спровоцировать катастрофу наземного транспорта", - сказал он.
По словам генпрокурора, по делу пока никто не задержан.
При этом министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что на железнодорожных путях в воскресенье произошли три происшествия, которые могут быть квалифицированы как диверсии.
"Произошел взрыв, который повредил участок железнодорожного пути. Службы проводят работу по идентификации лиц, совершивших этот взрыв. Также было зафиксировано повреждение электрического силового провода на дистанции 60 метров. В нескольких сотнях метров на путях была найдена накладка, прикрепленная к рельсу, соединенная со смартфоном", - рассказал он.
По словам министра, работа на месте продолжается, уже найдены "многочисленные материалы, которые помогут идентифицировать виновных".
В Польше армия проверяет ведущие на Украину ж/д пути после взрыва
В Польше армия проверяет ведущие на Украину ж/д пути после взрыва
Вчера, 16:18
 
В миреПольшаУкраинаТомаш СемонякДональд ТускВладислав Косиняк-Камыш
 
 
