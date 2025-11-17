Польша заподозрила иностранные спецслужбы во взрыве ж/д пути

ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Польские власти подозревают иностранные спецслужбы во взрыве железнодорожного пути, ведущего на Украину, заявил журналистам министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк.

В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. В понедельник премьер Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что к проверке железнодорожных путей после информации о взрыве привлекли польскую армию.

"Вероятность того, что это происходит по заказу иностранных спецслужб, очень высока. Решения прокуратуры, квалифицирующей произошедшее, это подтверждают", - сказал Семоняк.

В свою очередь, генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что расследование ведется по статье "Диверсия".

"Уже начато предварительное расследование. Речь идет о статье 130 параграф 7, который говорит о диверсии, и статье 174 – попытка спровоцировать катастрофу наземного транспорта", - сказал он.

По словам генпрокурора, по делу пока никто не задержан.

При этом министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что на железнодорожных путях в воскресенье произошли три происшествия, которые могут быть квалифицированы как диверсии.

"Произошел взрыв, который повредил участок железнодорожного пути. Службы проводят работу по идентификации лиц, совершивших этот взрыв. Также было зафиксировано повреждение электрического силового провода на дистанции 60 метров. В нескольких сотнях метров на путях была найдена накладка, прикрепленная к рельсу, соединенная со смартфоном", - рассказал он.