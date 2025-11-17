Рейтинг@Mail.ru
16:49 17.11.2025
Место ЧП на железной дороге из Польши на Украину сняли на видео
2025-11-17T16:49:00+03:00
2025-11-17T16:49:00+03:00
в мире
украина
владислав косиняк-камыш
польша
дональд туск
2025-11-17T16:49
в мире, украина, владислав косиняк-камыш , польша, дональд туск
В мире, Украина, Владислав Косиняк-Камыш , Польша, Дональд Туск
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Сети появились кадры с места ЧП на железной дороге в Польше в сторону Украины.
На видео заметен поврежденный фрагмент рельса.
На ж/д путях в Польше нашли предмет, напоминающий бомбу
Вчера, 13:15
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что к проверке железнодорожных путей после информации о взрыве привлекли армию.
Он уточнил, что военные проинспектируют железнодорожный участок длиной около 120 километров до границы с Украиной в Хрубешове.
В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник заявил, что пути были повреждены в результате подрыва взрывного устройства.
Премьер Польши прибыл на место взрыва ж/д путей, ведущих на Украину
Вчера, 12:52
 
В миреУкраинаВладислав Косиняк-КамышПольшаДональд Туск
 
 
