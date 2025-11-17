Рейтинг@Mail.ru
В Польше армия проверяет ведущие на Украину ж/д пути после взрыва
16:18 17.11.2025 (обновлено: 20:59 17.11.2025)
В Польше армия проверяет ведущие на Украину ж/д пути после взрыва
В Польше армия проверяет ведущие на Украину ж/д пути после взрыва
Польскую армию привлекли к проверке железнодорожных путей после информации о взрыве, сообщил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 17.11.2025
в мире
польша
украина
владислав косиняк-камыш
дональд туск
польша
украина
Новости
ru-RU
в мире, польша, украина, владислав косиняк-камыш , дональд туск
В мире, Польша, Украина, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Туск
В Польше армия проверяет ведущие на Украину ж/д пути после взрыва

Польскую армию привлекли к проверке ж/д путей после информации о взрыве

Польские военные
Польские военные
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Польские военные. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Польскую армию привлекли к проверке железнодорожных путей после информации о взрыве, сообщил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник заявил, что пути были повреждены в результате подрыва взрывного устройства. Факт взрыва также подтвердил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, отметив, что это был акт саботажа.
"Подчинённые министерству национальной обороны службы тесно сотрудничают в расследовании акта диверсии на железнодорожных путях в районе Гарволина. Мы проводим скоординированные операции со 2-й Люблинской бригадой территориальной обороны, в частности, с 25-м батальоном легкой пехоты из Замостья", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
Он уточнил, что военные проинспектируют участок железнодорожных путей длиной около 120 километров до границы с Украиной в Хрубешове.
