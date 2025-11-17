В Польше армия проверяет ведущие на Украину ж/д пути после взрыва

ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Польскую армию привлекли к проверке железнодорожных путей после информации о взрыве, сообщил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он уточнил, что военные проинспектируют участок железнодорожных путей длиной около 120 километров до границы с Украиной в Хрубешове.