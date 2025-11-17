Рейтинг@Mail.ru
На ж/д путях в Польше нашли предмет, напоминающий бомбу - РИА Новости, 17.11.2025
13:15 17.11.2025
На ж/д путях в Польше нашли предмет, напоминающий бомбу
На ж/д путях в Польше нашли предмет, напоминающий бомбу
Предмет, напоминающий взрывное устройство, обнаружен на железнодорожных путях недалеко от крупнейшего польского предприятия, производящего удобрения "Azoty",... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:15:00+03:00
2025-11-17T13:15:00+03:00
На ж/д путях в Польше нашли предмет, напоминающий бомбу

В Польше на ж/д путях около крупного предприятия нашли похожий на бомбу предмет

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Предмет, напоминающий взрывное устройство, обнаружен на железнодорожных путях недалеко от крупнейшего польского предприятия, производящего удобрения "Azoty", сообщает специализированный железнодорожный профиль Dyspozytura Trakcji на платформе Х.
"Перед станцией "Пулавы Азоты" во время патрулирования на пути №1 обнаружен лист металла, прикрепленный болтами к рельсу. В нескольких десятках метров от него обнаружен прикрепленный к рельсу смартфон вместе с проводами", - говорится в сообщении.
В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник заявил, что пути были повреждены в результате подрыва взрывного устройства. Факт взрыва также подтвердил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, отметив, что это был акт саботажа.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Польше задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии
14 августа, 04:12
 
В миреПольшаУкраинаДональд Туск
 
 
