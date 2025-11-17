На ж/д путях в Польше нашли предмет, напоминающий бомбу

ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Предмет, напоминающий взрывное устройство, обнаружен на железнодорожных путях недалеко от крупнейшего польского предприятия, производящего удобрения "Azoty", сообщает специализированный железнодорожный профиль Dyspozytura Trakcji на платформе Х.
"Перед станцией "Пулавы Азоты" во время патрулирования на пути №1 обнаружен лист металла, прикрепленный болтами к рельсу. В нескольких десятках метров от него обнаружен прикрепленный к рельсу смартфон вместе с проводами", - говорится в сообщении.
В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник заявил, что пути были повреждены в результате подрыва взрывного устройства. Факт взрыва также подтвердил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, отметив, что это был акт саботажа.
