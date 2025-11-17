Рейтинг@Mail.ru
Туск назвал причину повреждения польской ж/д, ведущей на Украину
11:51 17.11.2025 (обновлено: 20:20 17.11.2025)
Туск назвал причину повреждения польской ж/д, ведущей на Украину
Туск назвал причину повреждения польской ж/д, ведущей на Украину
Железнодорожные пути, ведущие на Украину, были повреждены в районе польского города Жичин в результате подрыва взрывного устройства, заявил премьер-министр... РИА Новости, 17.11.2025
в мире, польша, украина, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Дональд Туск
Туск назвал причину повреждения польской ж/д, ведущей на Украину

Туск: ведущая на Украину ж/д линия повреждена в Польше в результате подрыва

Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
ВАРШАВА, 17 ноя РИА Новости. Железнодорожные пути, ведущие на Украину, были повреждены в районе польского города Жичин в результате подрыва взрывного устройства, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Сообщения о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину, появились 16 ноября. Ранее Туск заявил, что не исключает диверсию, и сообщил об отсутствии пострадавших.
"К сожалению, худшие подозрения подтвердились. На линии Варшава — Люблин (поселок Мика) произошел акт диверсии. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно", — написал Туск на платформе Х.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы и прокуратура. Туск сообщил, что повреждения также зафиксированы на другом участке железнодорожной линии, ближе к Люблину, но не уточнил их характер.
Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик заявил в эфире телеканала Polsat, что полиция пока не может подтвердить факт теракта.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Раскрыто, на что чаще всего жалуются украинцы
