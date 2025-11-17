https://ria.ru/20251117/polsha-2055417400.html
Туск назвал причину повреждения польской ж/д, ведущей на Украину
ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Железнодорожные пути, ведущие на Украину, были повреждены в районе польского города Жичин в результате подрыва взрывного устройства, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"К сожалению, худшие подозрения подтвердились. На линии Варшава — Люблин (поселок Мика) произошел акт диверсии. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно", — написал Туск на платформе Х.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы и прокуратура. Туск сообщил, что повреждения также зафиксированы на другом участке железнодорожной линии, ближе к Люблину, но не уточнил их характер.
Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик заявил в эфире телеканала Polsat, что полиция пока не может подтвердить факт теракта.