МВД Польши сделало заявление о саботаже на ж/д, ведущей на Украину
11:28 17.11.2025
МВД Польши сделало заявление о саботаже на ж/д, ведущей на Украину
МВД Польши сделало заявление о саботаже на ж/д, ведущей на Украину
в мире, украина, польша, дональд туск
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск
МВД Польши сделало заявление о саботаже на ж/д, ведущей на Украину

МВД Польши не подтвердило диверсию на железной дороге, ведущей на Украину

© Фото : соцсетиПоврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На поврежденной польской железной дороге, ведущей на Украину, не обнаружены следы саботажа, сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая в соцсети X.
"На данный момент нет оснований говорить о преднамеренных действиях третьих лиц", — написала она.
По ее словам, спекуляции насчет происшествия могут вызвать ненужные эмоции и чувство опасности.
Ночью в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину. При этом он не исключил, что имела место диверсия.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В МИД прокомментировали планы Киева провести диверсию в Румынии и Польше
В мире Украина Польша Дональд Туск
 
 
Заголовок открываемого материала