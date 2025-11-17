Рейтинг@Mail.ru
Польша откроет дополнительные пункты пропуска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 17.11.2025
00:53 17.11.2025
Польша откроет дополнительные пункты пропуска на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Польша в понедельник открывает два дополнительных пункта пропуска на границе с Белоруссией.
В настоящее время на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи- Кукурыки") и один - для легкового ("Брест – Тересполь"). Последним был закрыт пункт пропуска в Бобровниках – это случилось 9 февраля 2023 года, после того как в Белоруссии к лишению свободы приговорили журналиста, активиста Союща поляков Белоруссии Анджея Почобута. В ноябре 2021 года из-за миграционного кризиса на границе был закрыт соседний автомобильный переход в Кузнице.
Международный пункт пропуска Брузги на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Электронная очередь на КПП между Белоруссией и Польшей заработает завтра
15 ноября, 17:10
Согласно постановлению министерства внутренних дел и администрации Польши, республика открывает два дополнительных пункта пропуска 17 ноября в полночь (2.00 мск). Речь идет о пунктах пропуска "Бобровники – Берестовица" и "Кузница Белостокская – Брузги".
При этом премьер-министр Польши Дональд Туск, оглашая решение об открытии пунктов пропуска, обратил внимание на формулировку, заявив, что "это не есть открытие границы, это открытие пограничных переходов в связи с очень конкретными интересами нашего местного населения – предпринимателей, жителей приграничья".
Туск подчеркнул, что открытие пунктов пропуска не связано со стараниями Польши освободить отбывающего уголовное наказание в Белоруссии активиста Союза поляков Белоруссии, журналиста Анджея Почобута, а вызвано давлением со стороны местных жителей, которые и так подвержены большому ущербу.
Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией увеличилась очередь фур
2 ноября, 22:30
При этом через пункт пропуска "Кузница" будет разрешено только пассажирское движении, за исключением автобусов, а через "Бобровники" - легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.
Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии в свою очередь сообщил, что Белорусская сторона официально уведомлена об открытии 17 ноября двух польских пунктов пропуска "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники".
В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что белорусская сторона приветствует решение Польши возобновить работу двух пунктов пропуска на границе как "конструктивный шаг", призывает европейских соседей "проявить такой же подход".
По словам Варанкова, участники совещания состоявшегося по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации на границе с государствами Европейского союза "детально обсудили состояние и перспективы развития ситуации на границе, отметив, что существующее положение не отвечает интересам ни Белоруссии, ни Европейского союза".
Представитель белорусского МИД выразил убеждение, что решение Польши - это "только первый шаг к развитию двустороннего взаимодействия".
В октябре Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией. После закрытия пунктов пропуска в четвертый раз, поздним вечером 26 октября, движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Мядининкай" - "Каменный Лог" так и не восстановлено полностью. Литовская сторона обосновывала приостановку пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через этот участок границы некоторые категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Глава МИД Литвы назвал открытие границы с Белоруссией пока невозможным
12 ноября, 13:27
 
