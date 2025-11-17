В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину

ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Железнодорожная линия, ведущая на Украину, повреждена в Польше, премьер-министр Дональд Туск заявил, что не исключает диверсию.

Польши. "Машинист поезда сообщил по телефону о неполадках в железнодорожной инфраструктуре в районе города Жичин Гарволинского повята, недалеко от железнодорожной станции Мика. В момент инцидента в поезде находились два пассажира и несколько членов поездной бригады", - сообщает полиция Мазовецкого воеводства

По данным полиции, первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда.

В настоящее время движение поездов ведется по соседнему пути. На месте работают соответствующие службы.

Премьер-министр Польши Туск не исключил, что имела место диверсия.