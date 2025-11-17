В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину

ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Железнодорожная линия, ведущая на Украину, повреждена в Польше, премьер-министр Дональд Туск заявил, что не исключает диверсию.
"Машинист поезда сообщил по телефону о неполадках в железнодорожной инфраструктуре в районе города Жичин Гарволинского повята, недалеко от железнодорожной станции Мика. В момент инцидента в поезде находились два пассажира и несколько членов поездной бригады", - сообщает полиция Мазовецкого воеводства Польши.
По данным полиции, первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда.
В настоящее время движение поездов ведется по соседнему пути. На месте работают соответствующие службы.
Премьер-министр Польши Туск не исключил, что имела место диверсия.
"Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушения участка железнодорожных путей на линии Демблин-Варшава. Возможно, речь идёт об акте диверсии. Пострадавших нет. Соответствующие службы проводят расследование", - написал Туск на платформе Х.