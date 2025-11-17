Рейтинг@Mail.ru
В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину - РИА Новости, 17.11.2025
00:46 17.11.2025
В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину
В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину
Железнодорожная линия, ведущая на Украину, повреждена в Польше, премьер-министр Дональд Туск заявил, что не исключает диверсию. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T00:46:00+03:00
2025-11-17T00:46:00+03:00
в мире
польша
украина
мазовецкое воеводство
дональд туск
РИА Новости
Новости
РИА Новости
в мире, польша, украина, мазовецкое воеводство, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Мазовецкое воеводство, Дональд Туск
В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину

Туск: в Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину

ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Железнодорожная линия, ведущая на Украину, повреждена в Польше, премьер-министр Дональд Туск заявил, что не исключает диверсию.
"Машинист поезда сообщил по телефону о неполадках в железнодорожной инфраструктуре в районе города Жичин Гарволинского повята, недалеко от железнодорожной станции Мика. В момент инцидента в поезде находились два пассажира и несколько членов поездной бригады", - сообщает полиция Мазовецкого воеводства Польши.
По данным полиции, первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда.
В настоящее время движение поездов ведется по соседнему пути. На месте работают соответствующие службы.
Премьер-министр Польши Туск не исключил, что имела место диверсия.
"Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушения участка железнодорожных путей на линии Демблин-Варшава. Возможно, речь идёт об акте диверсии. Пострадавших нет. Соответствующие службы проводят расследование", - написал Туск на платформе Х.
В миреПольшаУкраинаМазовецкое воеводствоДональд Туск
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
