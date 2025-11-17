Полиция и прокуратура начали проверку после драки школьниц в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Полиция проводит проверку после драки школьниц в Лучегорске Приморского края, сообщило УМВД России по региону.

Об инциденте в полицию сообщила мама одной из школьниц: 44-летняя жительница поселка Лучегорск заявила, что ее дочь оклеветали в одной из социальных сетей, используя грубую нецензурную брань. После этого между подростками произошла драка в присутствии других несовершеннолетних. Видеозапись инцидента размещена в социальных сетях.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личности участников конфликта установлены. Ими являются четверо школьниц 14 и 15 лет", - говорится в сообщении.

С подростками и их законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, информирует УМВД.