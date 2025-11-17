https://ria.ru/20251117/politsija-2055504054.html
Полиция и прокуратура начали проверку после драки школьниц в Приморье
Полиция и прокуратура начали проверку после драки школьниц в Приморье - РИА Новости, 17.11.2025
Полиция и прокуратура начали проверку после драки школьниц в Приморье
Полиция проводит проверку после драки школьниц в Лучегорске Приморского края, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 17.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Полиция проводит проверку после драки школьниц в Лучегорске Приморского края, сообщило УМВД России по региону.
Об инциденте в полицию сообщила мама одной из школьниц: 44-летняя жительница поселка Лучегорск
заявила, что ее дочь оклеветали в одной из социальных сетей, используя грубую нецензурную брань. После этого между подростками произошла драка в присутствии других несовершеннолетних. Видеозапись инцидента размещена в социальных сетях.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личности участников конфликта установлены. Ими являются четверо школьниц 14 и 15 лет", - говорится в сообщении.
С подростками и их законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, информирует УМВД.
В свою очередь прокуратура Приморья уточнила, что школьницы подрались 14 ноября на скейт-площадке. Надзорное ведомство оценит работу органов системы профилактики, условия жизни и воспитания детей-участников конфликта, а также проконтролирует ход и результаты проверки, информирует прокуратура в своём Тelegram
-канале.