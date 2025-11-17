Рейтинг@Mail.ru
Полиция и прокуратура начали проверку после драки школьниц в Приморье - РИА Новости, 17.11.2025
15:57 17.11.2025
Полиция и прокуратура начали проверку после драки школьниц в Приморье
Полиция и прокуратура начали проверку после драки школьниц в Приморье - РИА Новости, 17.11.2025
Полиция и прокуратура начали проверку после драки школьниц в Приморье
Полиция проводит проверку после драки школьниц в Лучегорске Приморского края, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
лучегорск
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
лучегорск
приморский край
происшествия, лучегорск, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Лучегорск, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция и прокуратура начали проверку после драки школьниц в Приморье

Полиция и прокуратура начали проверку после драки школьниц в Лучегорске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Полиция проводит проверку после драки школьниц в Лучегорске Приморского края, сообщило УМВД России по региону.
Об инциденте в полицию сообщила мама одной из школьниц: 44-летняя жительница поселка Лучегорск заявила, что ее дочь оклеветали в одной из социальных сетей, используя грубую нецензурную брань. После этого между подростками произошла драка в присутствии других несовершеннолетних. Видеозапись инцидента размещена в социальных сетях.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личности участников конфликта установлены. Ими являются четверо школьниц 14 и 15 лет", - говорится в сообщении.
С подростками и их законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, информирует УМВД.
В свою очередь прокуратура Приморья уточнила, что школьницы подрались 14 ноября на скейт-площадке. Надзорное ведомство оценит работу органов системы профилактики, условия жизни и воспитания детей-участников конфликта, а также проконтролирует ход и результаты проверки, информирует прокуратура в своём Тelegram-канале.
ПроисшествияЛучегорскПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
