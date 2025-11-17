СИРИУС, 17 ноября – РИА Новости. Российско-германские отношения могут быть нормализованы, и важным элементом этого станет "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

"Наша немецкая экономика переживает кризис. И решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией. Я думаю, наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом", - резюмировал он.