В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по "Северному Потоку — 2"

СИРИУС, 17 ноября – РИА Новости. Российско-германские отношения могут быть нормализованы, и важным элементом этого станет "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого (сотрудничества - ред.) станет "Северный поток 2", - сказал политик на полях симпозиума "БРИКС-Европа".
"Наша немецкая экономика переживает кризис. И решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией. Я думаю, наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом", - резюмировал он.
15 ноября на федеральной территории Сириус прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.