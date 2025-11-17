Рейтинг@Mail.ru
08:36 17.11.2025 (обновлено: 08:37 17.11.2025)
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по "Северному Потоку — 2"
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по "Северному Потоку — 2"
Российско-германские отношения могут быть нормализованы, и важным элементом этого станет "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за... РИА Новости, 17.11.2025
СИРИУС, 17 ноября – РИА Новости. Российско-германские отношения могут быть нормализованы, и важным элементом этого станет "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого (сотрудничества - ред.) станет "Северный поток 2", - сказал политик на полях симпозиума "БРИКС-Европа".
По его словам, Германия должна задуматься над вопросом выгодного получения энергоресурсов, ведь только Москва на протяжении десятилетий была надежным поставщиком, а закупки топлива у США и Катара являются крайне дорогостоящими.
"Наша немецкая экономика переживает кризис. И решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией. Я думаю, наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом", - резюмировал он.
15 ноября на федеральной территории Сириус прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
