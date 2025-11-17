Рейтинг@Mail.ru
Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:51 17.11.2025 (обновлено: 11:18 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/poiski-2055368834.html
Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 17.11.2025
Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке полиции выехали в понедельник на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T06:51:00+03:00
2025-11-17T11:18:00+03:00
происшествия
красноярский край
партизанский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_71db9b5ebb8c2c7b25ad882b3729da55.jpg
https://ria.ru/20251113/poiski-2054650943.html
https://ria.ru/20251113/usoltsevy-2054820418.html
красноярский край
партизанский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_99:0:1218:839_1920x0_80_0_0_6e988a0edcd5f854383d12445caa7459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, партизанский район, россия
Происшествия, Красноярский край, Партизанский район, Россия
Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых

Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

© Фото : КГКУ "Спасатель"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 17 ноя — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке полиции выехали в понедельник на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале отряда.
"Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых", — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СК изъял машину, на которой семья Усольцевых отправилась в турпоход
13 ноября, 05:57
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 105 УК России ("Убийство двух или более лиц").
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Следователь это опроверг: новые подробности дела об исчезновении Усольцевых
13 ноября, 18:18
 
ПроисшествияКрасноярский крайПартизанский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала