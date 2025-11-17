Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 17 ноя — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке полиции выехали в понедельник на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале отряда.
"Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых", — говорится в сообщении.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 105 УК России ("Убийство двух или более лиц").
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.