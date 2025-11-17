Спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 17 ноя — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке полиции выехали в понедельник на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале отряда.

Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.