Рейтинг@Mail.ru
На территории Пензенской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/plan-2055362181.html
На территории Пензенской области отменили план "Ковер"
На территории Пензенской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 17.11.2025
На территории Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:50:00+03:00
2025-11-17T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_e5f63b9488cc24c224be5822fe71e9c6.jpg
https://ria.ru/20251117/dvigatel-2055361196.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_320:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_5968d9f42354502997f705f369590bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
На территории Пензенской области отменили план "Ковер"

В Пензенской области отменили план "Ковер"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал он в Telegram-канале.
Беспилотная опасность была объявлена в 23.47 мск воскресенья и продлилась почти четыре часа. План "Ковер" был введен в Пензенской области в 0.48 мск понедельника.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Двигатель от сбитого под Часовым Яром дрона станет экспонатом музея
03:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала