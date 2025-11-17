https://ria.ru/20251117/plan-2055362181.html
На территории Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
