В поездах дальнего следования появятся пижамы

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пижамы появятся в вагонах "люкс" некоторых поездов дальнего следования в России в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.