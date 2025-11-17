Рейтинг@Mail.ru
В поездах дальнего следования появятся пижамы - РИА Новости, 17.11.2025
18:52 17.11.2025
В поездах дальнего следования появятся пижамы
В поездах дальнего следования появятся пижамы
Пижамы появятся в вагонах "люкс" некоторых поездов дальнего следования в России в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:52:00+03:00
2025-11-17T18:52:00+03:00
россия
общество, россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В поездах дальнего следования появятся пижамы

Пястолов: пижамы появятся в вагонах люкс некоторых поездов дальнего следования

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramВ вагоне поезда
В вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
В вагоне поезда. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пижамы появятся в вагонах "люкс" некоторых поездов дальнего следования в России в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
«
"В 2026 году в вагонах "люкс" ряда поездов мы предложим новую сервисную услугу. Для пассажиров теперь будут предусмотрены индивидуальные пижамы, которые позволят нашим путешественникам почувствовать себя как дома и наполнят поездку уютом и комфортом", - рассказал Пястолов в преддверии форума "Транспорт России".
Доплачивать за пижаму не надо, уточнили в ФПК.
«
"Ее стоимость будет включена в сервисные услуги", - пояснили в компании.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.
