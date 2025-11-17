Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России - РИА Новости, 17.11.2025
13:47 17.11.2025 (обновлено: 15:45 17.11.2025)
Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России
Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России
Из европейских стран все чаще звучит милитаристская риторика, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2025
в мире, германия, россия, борис писториус, дмитрий песков, нато, москва
В мире, Германия, Россия, Борис Писториус, Дмитрий Песков, НАТО, Москва
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Из европейских стран все чаще звучит милитаристская риторика, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса. Министр утверждает, что война между Россией и НАТО может начаться до 2029-го, поэтому странам альянса, по его мнению, следует еще лучше оснастить вооруженные силы.
"Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц", — сказал Песков.

Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран — членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро на военные нужды в течение четырех лет.

Он отметил, что в России нет сторонников конфронтации с НАТО, однако страна вынуждена принимать меры по обеспечению собственной безопасности и интересов.
Москва не раз выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности альянса у западных границ: военный блок наращивает силы и называет это сдерживанием агрессии. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреГерманияРоссияБорис ПисториусДмитрий ПесковНАТОМосква
 
 
