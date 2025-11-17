Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об экспертных контактах по обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 17.11.2025 (обновлено: 14:11 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/peskov-2055458174.html
Песков рассказал об экспертных контактах по обмену пленными с Украиной
Песков рассказал об экспертных контактах по обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 17.11.2025
Песков рассказал об экспертных контактах по обмену пленными с Украиной
Экспертные контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными идут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:45:00+03:00
2025-11-17T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
стамбул
дмитрий песков
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022242905_0:270:1064:869_1920x0_80_0_0_63429f23cf652c917ee9b10fd733a2e8.jpg
https://ria.ru/20251114/peregovory-2054892934.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022242905_0:170:1064:968_1920x0_80_0_0_40b4f57977b1a2ee642af7a626008fa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, стамбул, дмитрий песков, в мире, сергей лавров, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Дмитрий Песков, В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Песков рассказал об экспертных контактах по обмену пленными с Украиной

Песков: экспертные контакты по обмену пленными с Украиной идут

© Фото : Владимир Мединский/TelegramОбмен телами погибших военных
Обмен телами погибших военных - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Владимир Мединский/Telegram
Обмен телами погибших военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экспертные контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными идут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По обмену пленными действительно на экспертном уровне контакты есть. Проговор продолжается, но конкретику я сейчас не буду вам давать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли в Стамбуле запланирована встреча между российской и украинской делегациями по обмену пленными.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Украина не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил Мирошник
14 ноября, 03:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулДмитрий ПесковВ миреСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала