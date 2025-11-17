Песков рассказал об экспертных контактах по обмену пленными с Украиной

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экспертные контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными идут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По обмену пленными действительно на экспертном уровне контакты есть. Проговор продолжается, но конкретику я сейчас не буду вам давать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли в Стамбуле запланирована встреча между российской и украинской делегациями по обмену пленными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.