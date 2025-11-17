Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита России и США
13:45 17.11.2025
Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита России и США
Вряд ли сейчас можно прогнозировать, когда наступят условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита России и США

Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вряд ли сейчас можно прогнозировать, когда наступят условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как скоро может наступить подходящий момент для встречи Путина и Трампа.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Песков рассказал об ударах по военной и околовоенной инфраструктуре Украины
