Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита России и США

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вряд ли сейчас можно прогнозировать, когда наступят условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.