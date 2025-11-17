https://ria.ru/20251117/peskov-2055458032.html
Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита России и США
Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита России и США - РИА Новости, 17.11.2025
Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита России и США
Вряд ли сейчас можно прогнозировать, когда наступят условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 17.11.2025
Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита России и США
Песков: вряд ли сейчас можно прогнозировать сроки встречи Путина и Трампа