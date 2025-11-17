https://ria.ru/20251117/peskov-2055456980.html
Песков ответил на вопрос, при каких условиях состоится саммит России и США
Песков ответил на вопрос, при каких условиях состоится саммит России и США - РИА Новости, 17.11.2025
Песков ответил на вопрос, при каких условиях состоится саммит России и США
И Вашингтон, и Москва заявляли, что любой саммит должен быть результативным, для этого нужна подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:42:00+03:00
2025-11-17T13:42:00+03:00
2025-11-17T13:42:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251117/peskov-2055456891.html
россия
вашингтон (штат)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), москва, дмитрий песков
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Москва, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос, при каких условиях состоится саммит России и США
Песков : США и Россия заявляли, что саммит должен быть результативным