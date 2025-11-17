Песков ответил на вопрос, при каких условиях состоится саммит России и США

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. И Вашингтон, и Москва заявляли, что любой саммит должен быть результативным, для этого нужна подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подготовке саммита России и США.