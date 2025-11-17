https://ria.ru/20251117/otrjady-2055424651.html
Минобороны рассказало о продвижении российских войск в районе Купянска
Минобороны рассказало о продвижении российских войск в районе Купянска - РИА Новости, 17.11.2025
Минобороны рассказало о продвижении российских войск в районе Купянска
Российские штурмовые отряды продолжают уничтожение формирований ВСУ, окружённых в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
харьковская область
Минобороны рассказало о продвижении российских войск в районе Купянска
ВС России продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска