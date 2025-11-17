https://ria.ru/20251117/oruzhie-2055379150.html
ФС ВТС рассказала об интересе стран арабского Востока к российскому оружию
ФС ВТС рассказала об интересе стран арабского Востока к российскому оружию - РИА Новости, 17.11.2025
ФС ВТС рассказала об интересе стран арабского Востока к российскому оружию
Страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки интересует прежде всего российские авиационная и бронетанковая техника, средства противовоздушной... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:07:00+03:00
2025-11-17T09:07:00+03:00
2025-11-17T09:07:00+03:00
северная африка
дубай
россия
дмитрий шугаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251117/vts-2055378685.html
северная африка
дубай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная африка, дубай, россия, дмитрий шугаев
Северная Африка, Дубай, Россия, Дмитрий Шугаев
ФС ВТС рассказала об интересе стран арабского Востока к российскому оружию
ФС ВТС: страны арабского Востока интересуют авиа и бронетехника, ПВО и дроны
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки интересует прежде всего российские авиационная и бронетанковая техника, средства противовоздушной обороны, беспилотники и стрелковое оружие различных типов, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае
, ОАЭ
. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
"Особым спросом у стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки
пользуются авиационная и бронетанковая техника, средства противоздушной обороны, БПЛА и стрелковое оружие различных типов", - сказал Шугаев
.
По его словам, интерес партнеров к закупке оружия российского производства сохраняется на высоком уровне благодаря ее надежности, простоте в эксплуатации, высоким тактико-техническим характеристикам, а также возможности применения в различных климатических условиях.