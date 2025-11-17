Рейтинг@Mail.ru
ФС ВТС рассказала об интересе стран арабского Востока к российскому оружию - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/oruzhie-2055379150.html
ФС ВТС рассказала об интересе стран арабского Востока к российскому оружию
ФС ВТС рассказала об интересе стран арабского Востока к российскому оружию - РИА Новости, 17.11.2025
ФС ВТС рассказала об интересе стран арабского Востока к российскому оружию
Страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки интересует прежде всего российские авиационная и бронетанковая техника, средства противовоздушной... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:07:00+03:00
2025-11-17T09:07:00+03:00
северная африка
дубай
россия
дмитрий шугаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251117/vts-2055378685.html
северная африка
дубай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северная африка, дубай, россия, дмитрий шугаев
Северная Африка, Дубай, Россия, Дмитрий Шугаев
ФС ВТС рассказала об интересе стран арабского Востока к российскому оружию

ФС ВТС: страны арабского Востока интересуют авиа и бронетехника, ПВО и дроны

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки интересует прежде всего российские авиационная и бронетанковая техника, средства противовоздушной обороны, беспилотники и стрелковое оружие различных типов, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
"Особым спросом у стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки пользуются авиационная и бронетанковая техника, средства противоздушной обороны, БПЛА и стрелковое оружие различных типов", - сказал Шугаев.
По его словам, интерес партнеров к закупке оружия российского производства сохраняется на высоком уровне благодаря ее надежности, простоте в эксплуатации, высоким тактико-техническим характеристикам, а также возможности применения в различных климатических условиях.
Производство авиационных средств поражения, артиллерийских и танковых снарядов различного калибра - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В ФС ВТС рассказали об экспортных оружейных контрактах
Вчера, 09:04
 
Северная АфрикаДубайРоссияДмитрий Шугаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала