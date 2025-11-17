ФС ВТС рассказала об интересе стран арабского Востока к российскому оружию

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки интересует прежде всего российские авиационная и бронетанковая техника, средства противовоздушной обороны, беспилотники и стрелковое оружие различных типов, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.

По его словам, интерес партнеров к закупке оружия российского производства сохраняется на высоком уровне благодаря ее надежности, простоте в эксплуатации, высоким тактико-техническим характеристикам, а также возможности применения в различных климатических условиях.