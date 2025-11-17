Путин наградил постпреда России Гатилова орденом

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом "За заслуги перед отечеством" III степени постоянного представителя РФ Геннадия Гатилова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом " За заслуги перед Отечеством" III степени Гатилова Геннадия Михайловича – постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская Конфедерация, и постоянного представителя Российской Федерации при Конференции по разоружению в Женеве, Швейцарская Конфедерация по совместительству", - говорится в документе.
Из документа также следует, что президент РФ наградил орденом Почета постоянного представителя Российской Федерации при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) и других международных организаций со схожими функциями в Риме Игоря Голубовского. Кроме того, российский президент распорядился присвоить почетное звание "Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации" чрезвычайному и полномочному послу РФ в Словацкой республике Игорю Братчикову.