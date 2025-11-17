Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил постпреда России Гатилова орденом - РИА Новости, 17.11.2025
16:27 17.11.2025
Путин наградил постпреда России Гатилова орденом
Президент России Владимир Путин наградил Орденом "За заслуги перед отечеством" III степени постоянного представителя РФ Геннадия Гатилова
Путин наградил постпреда России Гатилова орденом

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом "За заслуги перед отечеством" III степени постоянного представителя РФ Геннадия Гатилова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом " За заслуги перед Отечеством" III степени Гатилова Геннадия Михайловича – постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская Конфедерация, и постоянного представителя Российской Федерации при Конференции по разоружению в Женеве, Швейцарская Конфедерация по совместительству", - говорится в документе.
Из документа также следует, что президент РФ наградил орденом Почета постоянного представителя Российской Федерации при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) и других международных организаций со схожими функциями в Риме Игоря Голубовского. Кроме того, российский президент распорядился присвоить почетное звание "Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации" чрезвычайному и полномочному послу РФ в Словацкой республике Игорю Братчикову.
