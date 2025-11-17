Брюссель разрабатывает военные планы, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 17 ноя - РИА Новости. Заявления европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 года говорят о том, что Брюссель в открытую разрабатывает военные планы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.

« "В европейской политике можно услышать такие резкие выражения, как "военная экономика" или "мы должны быть готовы к войне к 2030 году". Из-за этого экономическая политика претерпевает серьёзные последствия, сейчас в Брюсселе открыто разрабатывается план войны, по этому поводу принимаются документы и делаются заявления", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште

Венгерский премьер сообщил, что правительство страны для поддержания малого бизнеса в условиях пагубной для экономики политики Евросоюза вводит пакет налоговых льгот на общую сумму 80-90 миллиардов форинтов (240-270 миллионов долларов - ред.), который включает 11 пунктов, а также снижает бюрократическую нагрузку на предприятия.

"Несмотря на то, что экономический рост невозможен из-за войны, мы должны придерживаться нашей собственной, невоенной национальной экономической политики", - подчеркнул Орбан.

Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.