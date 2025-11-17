Рейтинг@Mail.ru
Брюссель разрабатывает военные планы, заявил Орбан - РИА Новости, 17.11.2025
15:53 17.11.2025 (обновлено: 17:36 17.11.2025)
Брюссель разрабатывает военные планы, заявил Орбан
Брюссель разрабатывает военные планы, заявил Орбан - РИА Новости, 17.11.2025
Брюссель разрабатывает военные планы, заявил Орбан
Заявления европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 года говорят о том, что Брюссель в открытую разрабатывает военные планы, заявил... РИА Новости, 17.11.2025
в мире, брюссель, венгрия, германия, виктор орбан, борис писториус
В мире, Брюссель, Венгрия, Германия, Виктор Орбан, Борис Писториус
Брюссель разрабатывает военные планы, заявил Орбан

Орбан: политики в Европе открыто говорят о том, что разрабатывают военные планы

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 17 ноя - РИА Новости. Заявления европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 года говорят о том, что Брюссель в открытую разрабатывает военные планы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Писториус сделал заявление о войне с Россией
Вчера, 09:16
"В европейской политике можно услышать такие резкие выражения, как "военная экономика" или "мы должны быть готовы к войне к 2030 году". Из-за этого экономическая политика претерпевает серьёзные последствия, сейчас в Брюсселе открыто разрабатывается план войны, по этому поводу принимаются документы и делаются заявления", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
Венгерский премьер сообщил, что правительство страны для поддержания малого бизнеса в условиях пагубной для экономики политики Евросоюза вводит пакет налоговых льгот на общую сумму 80-90 миллиардов форинтов (240-270 миллионов долларов - ред.), который включает 11 пунктов, а также снижает бюрократическую нагрузку на предприятия.
"Несмотря на то, что экономический рост невозможен из-за войны, мы должны придерживаться нашей собственной, невоенной национальной экономической политики", - подчеркнул Орбан.
Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Орбан ранее также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00
 
