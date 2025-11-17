https://ria.ru/20251117/orban-2055390179.html
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube опроверг обвинения в... РИА Новости, 17.11.2025
