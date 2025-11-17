Рейтинг@Mail.ru
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина - РИА Новости, 17.11.2025
10:03 17.11.2025 (обновлено: 13:29 17.11.2025)
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина - РИА Новости, 17.11.2025
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube опроверг обвинения в... РИА Новости, 17.11.2025
россия, европа, германия, виктор орбан, владимир путин, axel springer , youtube, в мире
Россия, Европа, Германия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Axel Springer , YouTube, В мире
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина

Орбан ответил на обвинение, что он является троянским конем Путина

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube опроверг обвинения в том, что он троянский конь Владимира Путина в Европе.
«
"Вы знаете, что разговоры о троянском коне — это очень наивно и примитивно. Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно", — заявил он.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Писториус сделал заявление о войне с Россией
Вчера, 09:16
Премьер считает, что Россия всегда будет частью европейской политики.
Кроме того, он назвал Россию, Германию и Турцию треугольником силы, определяющим безопасность Венгрии, поэтому он старается искать выгодные для своего государства решения по отношению к этим странам.
Орбан в этом интервью также допустил, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
Вчера, 08:57
 
РоссияЕвропаГерманияВиктор ОрбанВладимир ПутинAxel SpringerYouTubeВ мире
 
 
