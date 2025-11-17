Рейтинг@Mail.ru
Билайн признали самым надежным оператором на М-12 от Москвы до Казани - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/operator-2055499509.html
Билайн признали самым надежным оператором на М-12 от Москвы до Казани
Билайн признали самым надежным оператором на М-12 от Москвы до Казани - РИА Новости, 17.11.2025
Билайн признали самым надежным оператором на М-12 от Москвы до Казани
Согласно исследованию ООО "Телеком Дейли" (12+), Билайн – самый надежный оператор для поездок на федеральной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани, сообщает... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:06:00+03:00
2025-11-17T16:06:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
трасса м-12
москва
казань
московская область (подмосковье)
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815458954_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_c32d7706e284cbdf95a7e8c8c65a08b8.jpg
трасса м-12
москва
казань
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815458954_351:0:3080:2047_1920x0_80_0_0_401e26342a17c9788ef2b801ed7231a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, технологии, трасса м-12, москва, казань, московская область (подмосковье), московский метрополитен
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Трасса М-12, Москва, Казань, Московская область (Подмосковье), Московский метрополитен

Билайн признали самым надежным оператором на М-12 от Москвы до Казани

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСкоростная трасса М-12 Москва-Казань
Скоростная трасса М-12 Москва-Казань - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Согласно исследованию ООО "Телеком Дейли" (12+), Билайн – самый надежный оператор для поездок на федеральной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани, сообщает пресс-служба оператора.
Эксперт информационно-аналитического агентства проехал 811 километров по трассе М-12 от Москвы до Казани, тестируя качество связи операторов "большой четверки". Исследование проводилось с использованием комплекса TEMS Investigation ("ТЕМС Исследование"), а среди ключевых параметров, измеряемых в рамках проекта: средние скорости передачи данных, пинг (или задержка сигнала) и успешность загрузки страницы Кеплера (эталонной страницы, включающей картинку, видео и текст).
По итогам тестирования, Билайн занял лидерские позиции по первым двум показателям. Так, средняя скорость в сети оператора на автодороге составила 49,7 мегабита в секунду, а значение пинга — 64 миллисекунды.
Что касается загрузки страницы Кеплера, то здесь результаты всех операторов оказались приблизительно на одном уровне — 90,2% успешности.
Как отмечает само агентство, полученные цифры сопоставимы с показателями многих крупных городов и свидетельствуют о высоком уровне развития сети. Например, средние скорости мобильного интернета на всей протяженности трассы М-12 за год выросли в 1,5 раза.
Между тем, Билайн показал лучшие результаты по загрузке страницы Кеплера, опередив других операторов связи, и на участке трассы М-12, проходящем через Московскую область. Так, успешность загрузки страницы Кеплера в сети Билайна в регионе составила максимальные 100%.
"Клиенты должны оставаться на связи в любой ситуации – будь то центр Москвы, тоннели метро или трасса между регионами. Сегодня надежная связь – это вопрос не только удобства, но и безопасности. Мы системно модернизируем свою инфраструктуру, внедряем интеллектуальные алгоритмы и технологии предиктивной аналитики, чтобы связь оставалась устойчивой и быстрой. Мы стремимся, чтобы клиенты чувствовали уверенность и комфорт, где бы они ни находились – дома, на работе или в пути", – отметил директор Московского региона Билайна Олег Бирюков.
Качество связи Билайна в Москве подтверждается независимыми исследованиями. По итогам тестирования компании DMTEL**, проведенного летом 2025 года, оператор занял первое место среди "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и покрытию — сеть 4G (LTE) была доступна абонентам 99,96% времени. Кроме того, по данным агентства "Телеком Дейли"***, Билайн признан лидером по качеству связи в Московском метрополитене, продемонстрировав наилучшую непрерывность соединения (98,8%) в одной из самых технологически сложных транспортных систем мира.
*Исследование проходило в конце октября – начале ноября 2025 года. В географию тестирования вошли участки федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани: Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Республика Чувашия и Республика Татарстан. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
** Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов "большой четверки" в Москве в период с 9 по 31 июля 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
*** Исследование проводилось информационно-аналитическим агентством "Телеком Дейли" в Московском метрополитене в октябре 2025 года с помощью критериев, выбранных самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTU5fY9WD
 
БилайнВымпелКомТехнологииТрасса М-12МоскваКазаньМосковская область (Подмосковье)Московский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала