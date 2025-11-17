Билайн признали самым надежным оператором на М-12 от Москвы до Казани

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Согласно исследованию Согласно исследованию ООО "Телеком Дейли" (12+), Билайн – самый надежный оператор для поездок на федеральной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани, сообщает пресс-служба оператора.

Эксперт информационно-аналитического агентства проехал 811 километров по трассе М-12 от Москвы до Казани, тестируя качество связи операторов "большой четверки". Исследование проводилось с использованием комплекса TEMS Investigation ("ТЕМС Исследование"), а среди ключевых параметров, измеряемых в рамках проекта: средние скорости передачи данных, пинг (или задержка сигнала) и успешность загрузки страницы Кеплера (эталонной страницы, включающей картинку, видео и текст).

По итогам тестирования, Билайн занял лидерские позиции по первым двум показателям. Так, средняя скорость в сети оператора на автодороге составила 49,7 мегабита в секунду, а значение пинга — 64 миллисекунды.

Что касается загрузки страницы Кеплера, то здесь результаты всех операторов оказались приблизительно на одном уровне — 90,2% успешности.

Как отмечает само агентство, полученные цифры сопоставимы с показателями многих крупных городов и свидетельствуют о высоком уровне развития сети. Например, средние скорости мобильного интернета на всей протяженности трассы М-12 за год выросли в 1,5 раза.

Между тем, Билайн показал лучшие результаты по загрузке страницы Кеплера, опередив других операторов связи, и на участке трассы М-12, проходящем через Московскую область. Так, успешность загрузки страницы Кеплера в сети Билайна в регионе составила максимальные 100%.

"Клиенты должны оставаться на связи в любой ситуации – будь то центр Москвы, тоннели метро или трасса между регионами. Сегодня надежная связь – это вопрос не только удобства, но и безопасности. Мы системно модернизируем свою инфраструктуру, внедряем интеллектуальные алгоритмы и технологии предиктивной аналитики, чтобы связь оставалась устойчивой и быстрой. Мы стремимся, чтобы клиенты чувствовали уверенность и комфорт, где бы они ни находились – дома, на работе или в пути", – отметил директор Московского региона Билайна Олег Бирюков.

Качество связи Билайна в Москве подтверждается независимыми исследованиями. По итогам тестирования компании DMTEL**, проведенного летом 2025 года, оператор занял первое место среди "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и покрытию — сеть 4G (LTE) была доступна абонентам 99,96% времени. Кроме того, по данным агентства "Телеком Дейли"***, Билайн признан лидером по качеству связи в Московском метрополитене, продемонстрировав наилучшую непрерывность соединения (98,8%) в одной из самых технологически сложных транспортных систем мира.

*Исследование проходило в конце октября – начале ноября 2025 года. В географию тестирования вошли участки федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани: Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Республика Чувашия и Республика Татарстан. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.

** Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов "большой четверки" в Москве в период с 9 по 31 июля 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании