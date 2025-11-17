https://ria.ru/20251117/opasnost-2055366810.html
На территории Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
