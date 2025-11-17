https://ria.ru/20251117/opasnost-2055360212.html
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 17.11.2025
На территории Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА