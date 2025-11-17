https://ria.ru/20251117/ogranicheniya-2055355363.html
В аэропорту Пензы и Тамбова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Пензы и Тамбова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 17.11.2025
В аэропорту Пензы и Тамбова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Пензы и Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T01:22:00+03:00
2025-11-17T01:22:00+03:00
2025-11-17T01:22:00+03:00
пенза
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_58a65cfc26d9052d38b65bdbe3b37466.jpg
https://ria.ru/20251116/ufa-2055257337.html
пенза
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0cb6267e3f2854123a7a7ea4eb89c045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пенза, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Пензы и Тамбова ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Пензы и Тамбова ввели ограничения на полеты