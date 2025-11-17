https://ria.ru/20251117/ocheredi-2055351406.html
"Шереметьево" опроверг информацию об очередях в аэропорту
шереметьево (аэропорт)
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" опроверг распространяемую в Telegram-каналах информацию об огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта, сообщили в авиагавани.
"Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, никаких "коллапсов" нет. Сегодня в ряде Telegram-каналов появляются очередные фейковые посты о якобы огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта... Такие сообщения не отражают действительность. Они не имеют отношения к текущей работе аэропорта и направлены исключительно на создание искусственного резонанса и повышение просмотров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео сняты целенаправленно и с определённого ракурса, искажая реальную картину. Кроме того, подобные сообщения координируются внешними источниками из-за рубежа.
Согласно данным на 22.45 мск воскресенья, время ожидания пассажиров на паспортном контроле составляет не более двух минут, а все службы аэропорта работают в штатном режиме.