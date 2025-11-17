https://ria.ru/20251117/obstrel-2055353800.html
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика
2025
ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса