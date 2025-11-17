"Контур.Толк" представил обновления для крупного бизнеса

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Контур.Толк" (16+) внедрил новые инструменты для защиты данных и упрощения коммуникаций в группе компаний, сообщает пресс-служба сервиса.

Теперь, количество инструментов, направленных на безопасность коммуникаций расширено. Сервис интегрируется с DLP-системами (Data Loss Prevention или предотвращение утечек данных): решение позволяет контролировать передачу чувствительных данных по время видеовстреч.

Клиент сам выбирает, какие данные передавать из "Контур.Толка" в DLP. Это может быть включение записей, отправка файлов в чат, подключение к встрече и другие параметры.

Еще один инструмент, направленный на обеспечение конфиденциальности переговоров, — детектор дипфейков. В режиме реального времени сервис анализирует видеопоток и предупреждает, если собеседник использует технологии для подмены изображения. Результат работы детектора видит только оператор — сотрудник, который запустил проверку.

© Фото предоставлено пресс-службой АО "ПФ "СКБ Контур" "Контур.Толк" внедрил новые инструменты для защиты данных и упрощения коммуникаций в группе компаний

Возможность доступна для встреч формата "один на один", а результаты проверки сохраняются в виде отчетов для внутреннего аудита. Инструмент полезен для встреч топ-менеджемента, переговоров с партнерами и клиентами.

Помимо этого, в сервисе появилась возможность объединять пространства компаний, чтобы упрощать коммуникации внутри холдингов, групп компаний и между организациями-партнерами. Благодаря обновлению сотрудники разных юридических лиц могут искать друг друга в адресной книге и назначать созвоны, не запрашивая контакты коллег в мессенджере или других сервисах. После назначения встреча отображается в рабочем календаре.

© Фото предоставлено пресс-службой АО "ПФ "СКБ Контур" "Контур.Толк" внедрил новые инструменты для защиты данных и упрощения коммуникаций в группе компаний

Чтобы объединить пространства, необходимо один раз настроить параметры. Сделать это могут ИТ-администраторы. Специалисты видят, каким подразделениям открыт доступ к данным головной компании, и могут закрыть его, если необходимо.

Кроме этого, ИТ-специалисты получили инструмент, который позволяет отслеживать технические параметры "Контур.Толка" без обращения в поддержку сервиса. "Метрики здоровья" позволяют обнаружить задержку сигнала, оценить пропускную способность сети, стабильность соединения и скорость загрузки. Данные помогают непрерывно следить за качеством связи внутри организации и быстро определить источник проблем. Если неполадки на стороне пользователя, ИТ-специалист может разобраться с проблемой во время встречи, а позже провести детальный разбор.