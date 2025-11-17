https://ria.ru/20251117/oblast-2055438526.html
Саратовская область поддержала полный запрет на продажу вейпов
Саратовская область поддержала полный запрет на продажу вейпов
Саратовская область поддержала полный запрет на продажу вейпов
Власти Саратовской области поддерживают полный запрет на продажу вейпов и готовы принять соответствующий закон, если региону предоставят полномочия, заявил губернатор Роман Бусаргин.
САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Власти Саратовской области поддерживают полный запрет на продажу вейпов и готовы принять соответствующий закон, если региону предоставят полномочия, заявил губернатор Роман Бусаргин.
"Саратовская область наряду с другими субъектами Российской Федерации готова ввести запрет на реализацию вейпов, если региону предоставят такие полномочия. Уже обратился к депутатам областной думы с просьбой подготовить соответствующую инициативу для направления ее на федеральный уровень", - сообщил Бусаргин
в своем Telegram-канале
.
Позицию региональных властей по вопросу о запрете вейпов губернатор высказал на постоянно действующем совещании в правительстве области в понедельник.
"Мы однозначно поддерживаем полный запрет на продажу этих устройств и ужесточение контроля. Когда речь идет о здоровье детей, не может быть никаких компромиссов. Недопустимо учитывать мнение каких-то предпринимателей, которые в своем стремлении получить прибыль ставят под угрозу жизни людей. Тем более, когда ранее в рамках правового поля им были обозначены все ограничения", - добавил глава региона.
Ранее в ноябре первый заместитель председателя комитета Госдумы
по контролю Дмитрий Гусев сообщал РИА Новости, что в ближайшее время единые подходы к запрету вейпов в России
предполагается обсудить на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
Президент РФ Владимир Путин
одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.