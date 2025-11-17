Саратовская область поддержала полный запрет на продажу вейпов

"Мы однозначно поддерживаем полный запрет на продажу этих устройств и ужесточение контроля. Когда речь идет о здоровье детей, не может быть никаких компромиссов. Недопустимо учитывать мнение каких-то предпринимателей, которые в своем стремлении получить прибыль ставят под угрозу жизни людей. Тем более, когда ранее в рамках правового поля им были обозначены все ограничения", - добавил глава региона.