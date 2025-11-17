Эксперт рассказала, в каких случаях обед оплачивается работодателем

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обед работников производств, на которых нельзя прерывать работу, оплачивается работодателем и, как правило, проходит "на ходу", рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

"Когда по условиям производства нельзя прерывать работу, например, на непрерывных линиях или в службах, где требуется постоянное присутствие, обед проходит "на ходу". И он включается в оплачиваемое время смены, что должно быть прямо прописано в локальных актах или коллективном договоре", - сказала Голубева.

Кроме того, она уточнила, что положения Трудового кодекса с обязанностью работодателя обеспечить работнику обеденный перерыв не распространяются на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и фрилансеров. Они сами определяют свой график и продолжительность отдыха, исходя из удобства и объёма работы.