Рейтинг@Mail.ru
Обама реально рискует оказаться в тюрьме, заявил Пушков - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/obama-2055356332.html
Обама реально рискует оказаться в тюрьме, заявил Пушков
Обама реально рискует оказаться в тюрьме, заявил Пушков - РИА Новости, 17.11.2025
Обама реально рискует оказаться в тюрьме, заявил Пушков
Бывший президент США Барак Обама рискует оказаться в тюрьме после разоблачений главы национальной разведки США Тулси Габбард, заявил российский сенатор Алексей... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T01:44:00+03:00
2025-11-17T01:44:00+03:00
в мире
сша
алексей пушков
барак обама
тулси габбард
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574512_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_61ca4ca5820c0b32abfafbc746e40e75.jpg
https://ria.ru/20251116/tramp-2055278524.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574512_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6eb268b0e4b071c532cbd74decb04142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, алексей пушков, барак обама, тулси габбард
В мире, США, Алексей Пушков, Барак Обама, Тулси Габбард
Обама реально рискует оказаться в тюрьме, заявил Пушков

Пушков: нарцисс, манипулятор и демагог Обама реально рискует оказаться в тюрьме

© AP Photo / Erin HooleyБарак Обама
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Erin Hooley
Барак Обама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама рискует оказаться в тюрьме после разоблачений главы национальной разведки США Тулси Габбард, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Пушков обратил внимание на слова Габбард, что все данные, указывающие на госизмену Обамы и его попытку устроить переворот, будут переданы в министерство юстиции США, которое примет окончательное решение, подвергать ли его уголовному преследованию.
"Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой", - написал Пушков в Telegram-канале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы
Вчера, 12:00
 
В миреСШААлексей ПушковБарак ОбамаТулси Габбард
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала