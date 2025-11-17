https://ria.ru/20251117/obama-2055356332.html
Обама реально рискует оказаться в тюрьме, заявил Пушков
Обама реально рискует оказаться в тюрьме, заявил Пушков - РИА Новости, 17.11.2025
Обама реально рискует оказаться в тюрьме, заявил Пушков
Бывший президент США Барак Обама рискует оказаться в тюрьме после разоблачений главы национальной разведки США Тулси Габбард, заявил российский сенатор Алексей... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T01:44:00+03:00
2025-11-17T01:44:00+03:00
2025-11-17T01:44:00+03:00
в мире
сша
алексей пушков
барак обама
тулси габбард
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574512_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_61ca4ca5820c0b32abfafbc746e40e75.jpg
https://ria.ru/20251116/tramp-2055278524.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574512_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6eb268b0e4b071c532cbd74decb04142.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, алексей пушков, барак обама, тулси габбард
В мире, США, Алексей Пушков, Барак Обама, Тулси Габбард
Обама реально рискует оказаться в тюрьме, заявил Пушков
Пушков: нарцисс, манипулятор и демагог Обама реально рискует оказаться в тюрьме