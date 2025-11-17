В ОАЭ представили российский истребитель Су-57 и вертолет Ка-52

В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов будут представлены в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне.