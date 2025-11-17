Рейтинг@Mail.ru
15:47 17.11.2025 (обновлено: 18:10 17.11.2025)
Российский истребитель пятого поколения Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в рамках летной программы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает... РИА Новости, 17.11.2025
В ОАЭ представили российский истребитель Су-57 и вертолет Ка-52

Истребитель Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в летной программе Dubai Airshow

ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в рамках летной программы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкБоевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае.
Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае. - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае.
На авиасалоне в Дубае российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили впервые на Ближнем Востоке. Самолет с утра привлекает большое количество гостей - посетители фотографируют и рассматривают российскую новинку.
Российский дрон Supercam S180 на выставке Dubai Airshow — 2025 в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180
Вчера, 11:29
В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов будут представлены в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне.
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и летчик-испытатель компании "Сухой" Сергей Богдан на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и летчик-испытатель компании Сухой Сергей Богдан на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и летчик-испытатель компании "Сухой" Сергей Богдан на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае
Российскую делегацию на международном авиасалоне в Дубае возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
Российский импортозамещенный вертолет Ансат на авиасалоне Dubai Airshow 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на авиасалоне в Дубае
Вчера, 11:42
 
ДубайБлижний ВостокРоссияДенис МантуровСу-57Ка-52 "Аллигатор"Су-57Э
 
 
