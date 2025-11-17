https://ria.ru/20251117/oae-2055412865.html
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180 - РИА Новости, 17.11.2025
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180
Новейший беспилотник Supercam S180 впервые показали на российской экспозиции на Dubai Airshow — 2025 в ОАЭ, сообщила РИА Новости официальный представитель ГКБС...
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180
Новейший дрон-разведчик Supercam S180 представили на Dubai Airshow — 2025
ДУБАЙ (ОАЭ), 17 ноя — РИА Новости. Новейший беспилотник Supercam S180 впервые показали на российской экспозиции на Dubai Airshow — 2025 в ОАЭ, сообщила РИА Новости официальный представитель ГКБС Екатерина Згировская.
По ее словам, Supercam S180 продолжает линейку беспилотников самолетного типа этой марки, зарекомендовавших себя как в гражданской, так и в военной сфере. Он занимает нишу между компактным самолетом S150 и большим флагманским S350.
"Supercam S180 предназначен для мониторинга и разведки длительностью до двух часов. Он совместим с флагманскими целевыми нагрузками БПЛА Supercam S350 (Full HD видеокамеры, полнокадровые фотоаппараты, HD тепловизоры), имеет более компактные размеры (размах крыла 1,8 метра), может запускаться как с эластичной, так и с пневматической катапульты", — рассказала Згировская.
Повышенная грузоподъемность дрона позволяет установить дополнительное оборудование для радио- и видеоразведки. А компактная легкая платформа с неподвижным крылом и почти бесшумным электродвигателем имеет хорошие устойчивость и управляемость.
Новый беспилотник летает на большей скорости, чем Supercam S350, и имеет возможность кратковременного ускорения, что делает его недосягаемым для FPV-дронов, отметила официальный представитель ГКБС.
Кроме того, Supercam S180 может работать в сложных погодных условиях и оснащен полезными нагрузками для аэрофото- и видеосъемки, решения задач геодезии и картографии, кадастровых работ, охраны окружающей среды, спасательных операций при пожаре, мониторинга лесов и охотничьих угодий, а также для контроля промышленных объектов.