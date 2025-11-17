В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180

ДУБАЙ (ОАЭ), 17 ноя — РИА Новости. Новейший беспилотник Supercam S180 впервые показали на российской экспозиции на Dubai Airshow — 2025 в ОАЭ, сообщила РИА Новости официальный представитель ГКБС Екатерина Згировская.

По ее словам, Supercam S180 продолжает линейку беспилотников самолетного типа этой марки, зарекомендовавших себя как в гражданской, так и в военной сфере. Он занимает нишу между компактным самолетом S150 и большим флагманским S350.

"Supercam S180 предназначен для мониторинга и разведки длительностью до двух часов. Он совместим с флагманскими целевыми нагрузками БПЛА Supercam S350 (Full HD видеокамеры, полнокадровые фотоаппараты, HD тепловизоры), имеет более компактные размеры (размах крыла 1,8 метра), может запускаться как с эластичной, так и с пневматической катапульты", — рассказала Згировская.

Повышенная грузоподъемность дрона позволяет установить дополнительное оборудование для радио- и видеоразведки. А компактная легкая платформа с неподвижным крылом и почти бесшумным электродвигателем имеет хорошие устойчивость и управляемость.

Новый беспилотник летает на большей скорости, чем Supercam S350, и имеет возможность кратковременного ускорения, что делает его недосягаемым для FPV-дронов, отметила официальный представитель ГКБС.