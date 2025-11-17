Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180 - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
11:29 17.11.2025 (обновлено: 14:43 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/oae-2055412865.html
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180 - РИА Новости, 17.11.2025
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180
Новейший беспилотник Supercam S180 впервые показали на российской экспозиции на Dubai Airshow — 2025 в ОАЭ, сообщила РИА Новости официальный представитель ГКБС... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T11:29:00+03:00
2025-11-17T14:43:00+03:00
технологии
оаэ
новое оружие россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055418044_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a5066e437c70e4637fd7af4d508eaf13.jpg
https://ria.ru/20251117/vertolet-2055382279.html
https://ria.ru/20251117/modeli-2055398338.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055418044_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b0c9522fcaa221cb5168e19318c671d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, оаэ, россия
Технологии, ОАЭ, Новое оружие России, Россия
В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180

Новейший дрон-разведчик Supercam S180 представили на Dubai Airshow — 2025

© Фото : ГК "Беспилотные системы"Российский дрон Supercam S180 на выставке Dubai Airshow — 2025 в ОАЭ
Российский дрон Supercam S180 на выставке Dubai Airshow — 2025 в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : ГК "Беспилотные системы"
Российский дрон Supercam S180 на выставке Dubai Airshow — 2025 в ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ (ОАЭ), 17 ноя — РИА Новости. Новейший беспилотник Supercam S180 впервые показали на российской экспозиции на Dubai Airshow — 2025 в ОАЭ, сообщила РИА Новости официальный представитель ГКБС Екатерина Згировская.
По ее словам, Supercam S180 продолжает линейку беспилотников самолетного типа этой марки, зарекомендовавших себя как в гражданской, так и в военной сфере. Он занимает нишу между компактным самолетом S150 и большим флагманским S350.
Российский импортозамещенный вертолет Ансат на авиасалоне Dubai Airshow 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом
Вчера, 09:21
"Supercam S180 предназначен для мониторинга и разведки длительностью до двух часов. Он совместим с флагманскими целевыми нагрузками БПЛА Supercam S350 (Full HD видеокамеры, полнокадровые фотоаппараты, HD тепловизоры), имеет более компактные размеры (размах крыла 1,8 метра), может запускаться как с эластичной, так и с пневматической катапульты", — рассказала Згировская.
Повышенная грузоподъемность дрона позволяет установить дополнительное оборудование для радио- и видеоразведки. А компактная легкая платформа с неподвижным крылом и почти бесшумным электродвигателем имеет хорошие устойчивость и управляемость.
Новый беспилотник летает на большей скорости, чем Supercam S350, и имеет возможность кратковременного ускорения, что делает его недосягаемым для FPV-дронов, отметила официальный представитель ГКБС.
Кроме того, Supercam S180 может работать в сложных погодных условиях и оснащен полезными нагрузками для аэрофото- и видеосъемки, решения задач геодезии и картографии, кадастровых работ, охраны окружающей среды, спасательных операций при пожаре, мониторинга лесов и охотничьих угодий, а также для контроля промышленных объектов.
Второй опытный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На авиасалоне в Дубае представили модели российских гражданских самолетов
Вчера, 10:25
 
Новое оружие РоссииТехнологииОАЭРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала