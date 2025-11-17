Рейтинг@Mail.ru
11:00 17.11.2025
"НПБК. Эффективность" начала принимать заявки на IX сезон
"НПБК. Эффективность" начала принимать заявки на IX сезон
"Национальная премия бизнес-коммуникаций. Эффективность" объявляет о старте приема заявок на IX сезон, сообщает пресс-служба награды. РИА Новости, 17.11.2025
"НПБК. Эффективность" начала принимать заявки на IX сезон

"НПБК. Эффективность" объявила о старте приема заявок на IX сезон

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Национальная премия бизнес-коммуникаций. Эффективность" объявляет о старте приема заявок на IX сезон, сообщает пресс-служба награды.
В этом году премия сохраняет фокус на практической ценности коммуникаций и реальных результатах бизнеса. Прием заявок продлится с 17 ноября 2025 года по 27 марта 2026 года.
Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), а организатором выступает Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК).
В IX сезоне была проведена работа по совершенствованию системы оценивания, направленная на повышение прозрачности и объективности экспертных решений. К каждой номинации разработаны критерии, позволяющие участникам заранее понимать подход жюри к анализу стратегий, реализации и бизнес-результатов. Все критерии опубликованы на официальном сайте премии в разделе "Номинации".
"Мы стремимся к тому, чтобы “НПБК. Эффективность” выступала отраслевым стандартом профессиональной оценки. Прозрачная система оценки — это фундамент доверия, на котором строится зрелость рынка. Сегодня формируется культура ответственной эффективности, где измеримые результаты соединяются с осмысленными коммуникационными решениями", — отметил первый вице-президент АКАР, генеральный директор ЦРБК Валентин Смоляков, его слова приводит пресс-служба.
Обновленная структура номинаций отражает актуальные направления маркетинга и коммуникаций — генеративный искусственный интеллект, развитие HR-бренда, бизнес-креатив и другие. Особое внимание будет уделено кампаниям, созданным с учетом специфики отрасли и особенностей целевых сегментов аудитории.
Премия традиционно отмечает персональный вклад лидеров индустрии: для директоров по маркетингу действует специализированная номинация. Участие в ней открывает возможность войти в новую категорию рейтинга бизнес-эффективности НПБК. Эта инициатива фиксирует персональный вклад в развитие индустрии и подчеркивает стратегическую роль управленческого лидерства.
"Профессиональное сообщество нуждается в четких, верифицированных стандартах, которые отражают зрелость отрасли. “НПБК. Эффективность” — это инструмент системного развития: от культуры планирования до культуры измерения. Мы создаем прозрачную экосистему, где каждая работа оценивается по объективным метрикам, а лучшие практики становятся отраслевыми ориентирами", — указывает генеральный продюсер "НПБК. Эффективность" Валерия Мегрибанова, ее слова приводит пресс-служба.
Результаты премии традиционно формируют основу рейтинга бизнес-эффективности НПБК — инструмента, позволяющего сформировать целостное представление о зрелости коммуникационных и маркетинговых практик в различных секторах экономики. Рейтинг отмечает достижения рекламодателей, рекламных групп, холдингов, агентств и сервисов.
Ключевое влияние на развитие проекта оказывает бизнес-сообщество. Лауреаты премии "Топ-менеджеры НПБК" автоматически входят в экспертный совет премии, формируя профессиональный контур, который задает стандарты и поддерживает качество оценивания.
Завершением сезона станет церемония награждения, где будут отмечены проекты и лидеры, определяющие направления развития российского маркетинга и технологий. Подробная информация о критериях оценивания, этапах и условиях участия опубликована на официальном сайте и в Telegram-канале премии.
 
