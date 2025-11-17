Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал самые любимые вина россиян - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 17.11.2025 (обновлено: 15:13 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/nikolaev-2055482718.html
Эксперт назвал самые любимые вина россиян
Эксперт назвал самые любимые вина россиян - РИА Новости, 17.11.2025
Эксперт назвал самые любимые вина россиян
В России возросло потребление вина, самые популярные - белые и игристые, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:11:00+03:00
2025-11-17T15:13:00+03:00
россия
севастополь
деловая россия
олег николаев (политик)
вино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6604f4247d501e251a0cae89a0543cc5.jpg
https://ria.ru/20251115/rossiya-2055050792.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317599_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_6859e57cc6616ce6e556d4ab4c31f406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, деловая россия, олег николаев (политик), вино
Россия, Севастополь, Деловая Россия, Олег Николаев (политик), Вино
Эксперт назвал самые любимые вина россиян

Николаев: белые и игристые вина становятся все более востребованными

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВинодельня "Скалистый берег"
Винодельня Скалистый берег - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Винодельня "Скалистый берег". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. В России возросло потребление вина, самые популярные - белые и игристые, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
"Отмечается рост популярности игристых вин - их доля на рынке увеличивается на 10-12% ежегодно. Между тем интерес к красным винам снижается примерно на 3-5% ежегодно. В целом легкие вина, включая белые и игристые, становятся все более востребованными", - сказал РИА Новости Николаев.
По его словам, в России потребление вина стабильно растет и составляет около 3,5 литров на человека в год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Какое брать: вино России наносит Западу ответный удар
15 ноября, 08:00
 
РоссияСевастопольДеловая РоссияОлег Николаев (политик)Вино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала